Mountainbikester geschept door auto bij oversteken Otterloseweg bij Apeldoorn

De vrouw kwam uit het bos en wilde de fietsoversteek op de Otterloseweg nemen. Daar zag ze een auto over het hoofd. Hierdoor botste ze hard op de voorkant van het voertuig. De vrouw raakte door de klap gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de auto zat een gezin dat op weg was naar een camping in Hoenderloo. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De auto moest door een berger worden afgesleept vanwege de beschadigde voorruit.