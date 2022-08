Multicultureel Zuiderpark Festival keert zaterdag terug in Apeldoorn dankzij nieuwe organisator

Economie Oost-Nederland groeit 4 tot 5 procent

De economie in Oost-Nederland groeide in een jaar tijd met 4 tot 5 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei zat vooral in bedrijfstakken die profiteerden van het opheffen van coronamaatregelen, zoals de horeca en reisbranche.

