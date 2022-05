Na 101 jaar gaat drogisterij in Beekbergen ten onder aan ‘succes’ van webwinkel

Al meer dan een eeuw is er een drogisterij annex dorpswinkel gevestigd aan de Dorpstraat, in het hart van Beekbergen. Nooit eerder in die 101 jaar viel er een faillissement te betreuren, al ging de zaak wel enkele malen over in andere handen. Lange tijd was Wim Hali het gezicht van de winkel, die zijn vader in 1933 had overgenomen van de latere bankdirecteur Wim Janssen, toen de focus naast drogisterij-artikelen nog op fotografie lag. In 2010 verkocht Hali de drogisterij en in 2018 nam de huidige eigenares de zaak over. Afgelopen vrijdag zag ze zich genoodzaakt om haar faillissement aan te vragen.