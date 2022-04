Na 32 jaar Apenheul met Bongo en Kiango gaat verzorgster Martine verder met panters en tijgers

VIDEO Na gitzwart coronajaar valt er eindelijk wat te vieren voor jarige Apenheul: ‘Geen zorgen over de toekomst’

Met de onthulling van een kunstwerk in de binnenstad van Apeldoorn was het vandaag feest voor de jarige Apenheul. ‘Jarig Aapje’ staat volgens directeur Roel Welsing symbool voor het 50-jarig jubileum. Voor ‘zijn’ park was er eindelijk weer wat te vieren na een gitzwart coronajaar. ,,Ondanks alles zijn we blij met de staat van de Apenheul.’’

12 juli