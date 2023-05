Na ludieke aanloop begint Davied uit Deventer in Apeldoorn aan eerste marathon: ‘Nu zeg ik nooit weer’

vierde divisie CSV Apeldoorn dankzij tegengoal vlak voor tijd tóch de nacompeti­tie in: ‘Het mocht niet zo zijn’

In de eerste seizoenshelft werd er bij CSV Apeldoorn meer naar boven dan naar beneden gekeken. De laatste weken werd echter duidelijk dat de rood-gelen moesten vechten tegen degradatie. Na de 2-2 tegen Buitenpost is dat gevecht nog gaande, want CSV gaat de nacompetitie in.