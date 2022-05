Na Tinder voor orang-oetans nu Insta voor bonobo’s? Apen hebben ook emoties, zegt Evy van Berlo

Emoties in Apeldoorns buurtje bij opruimen verloeder­de tuinen: ‘Dit zorgt voor verbroede­ring’

Kruiwagens vol afval zijn verdwenen in tientallen containers, bij de tuinactie in het Apeldoornse Schilderskwartier. Verloederde tuinen moeten daar verleden tijd zijn, vinden woningcorporaties. Bewoners houden hier niet alleen een opgeruimde tuin aan over, ook emoties komen los. ,,Ik woon hier sinds 1971, maar ik heb nog nooit zo’n saamhorigheidsgevoel meegemaakt.”

15 mei