Na veertig jaar gaat streep door deze Veluwse wandeltochten, (mede) omdat ze op zondag worden gehouden

Ontmoeting jong en oud is eerste stap, maar de weg naar onderling begrip is nog lang in het Kristal

Met angst en misschien wel door onwetendheid werd er door de oudere bewoners van het Kristal in Zuidbroek gekeken naar de initiatieven die jongeren in het ontmoetingscentrum ontplooiden. Nu is er een charmeoffensief door de jeugd, en worden ouderen uitgenodigd voor gesprekken en spelletjes.

12 september