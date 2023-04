Na vlucht wordt Ahmed (25) getroffen door ernstige oogaandoening: ‘Ik dacht dat mijn leven voorbij was’

Recherche klaar met nieuw sporenon­der­zoek bij woning van overleden Sylvia in Apeldoorn

De recherche is weer vertrokken bij de woning van de omgebrachte Sylvia Steunenberg in Apeldoorn. De politie pakte dinsdag groots uit met nieuw forensisch onderzoek in en rond het huis. Over de uitkomst hullen agenten zich in stilzwijgen. Het lichaam van Steunenberg (45) werd twee weken geleden gevonden bij Apeldoorn. Haar ex-vriend zit vast.