Natasja (46) opent vintage kledingwinkel: 'Ik hou van een beetje apart en kleurrijk'

indebuurtZe begon met kleding uit haar eigen kast te verkopen vanuit haar eigen garage en via Facebook. Iets meer dan twee jaar later opent Natasja van der Zee (46) 055Fashion, een volwaardige winkel met tweedehands pareltjes die ze overal en nergens vandaan plukt. “Dit had ik nooit gedacht.”

Volledig scherm Natasja (46) opent 055Fashion. © indebuurt Apeldoorn

Save The Queen, Bludgeschwister, King Louis, Compañía Fantástica en American Vintage: het is een greep uit de merken waar Natasja kleding van verkoopt. Ze koopt het in bij vintage groothandels, bij mensen thuis of krijgt het soms cadeau. “Ik vind het leuk om kleding te hebben die wat aparter is, en kleurrijk. Veel komt uit de jaren 50 en 60 en zou ik zelf ook dragen. Al probeer ik ook wel in te kopen wat in de mode is.”

Van bloemenwinkel naar vintage boetiek

Donderdag 2 februari om 11.00 uur opent ze haar winkel aan de Deventerstraat 49, een pand waar tot vijf jaar geleden bloemenwinkel Violet zat. De in Apeldoorn opgegroeide Hengelose had het niet durven dromen. “In 2017 en 2018 had ik verschillende operaties aan mijn rug. Vervolgens ben ik honderd procent afgekeurd.”

Behalve vintage kleding verkoopt Natasja ook wat schoenen, tassen en sieraden. “Ik vind het prettig dat ik een kleine winkel heb. Zo heb ik overzicht en kan ik bovendien gericht inkopen. Veel vrouwen vinden het ook leuk dat er veel wisseling is in het assortiment.” De meeste kledingstukken gaan voor vaste prijzen weg, soms zijn items echter los geprijsd.

Nettenfabriek

Natasja, die allerlei verschillende banen heeft gehad en als laatste werkte als gastvrouw bij ACEC, plukte eind oktober 2020 wat kleren uit haar kast en zette die op Facebook. Nog geen half jaar later huurde ze een stek in de Nettenfabriek onder de naam 055Fashion, waar verschillende ondernemers hun werkplek hebben.

Op een kleedje

En nu opent ze een ‘echte’ winkel. “De Nettenfabriek huurde ik om te zien of ik het lichamelijk aan zou kunnen. Dat kan ik gelukkig, al krijg ik wel hulp. Nu ga ik hier van vier naar vijf verkoopdagen. Ik had het echt nooit gedacht. Al zat ik als klein meisje al op een kleedje voor onze flat of op het Ordenplein. Donald Duck pockets van mijn vader en spullen van mensen bij wie ik langs de deuren was gegaan verkopen.”

In de buurt

Nu is dan de cirkel rond. “Ik vind het geweldig om vrouwen de kleding die ik verkoop te zien dragen. Dat ze ze zeggen ‘wauw!’ als ze iets aan hebben getrokken. Ik heb al veel vaste klanten, waarvan de meesten ook nog hier in de buurt wonen. Ik hoop dat ik hier over tien jaar nog zit.”

Volledig scherm 055Fashion aan de Deventerstraat. © indebuurt Apeldoorn

