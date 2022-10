Net geopend, nu al verhuisplannen: Apeldoornse ‘toren van veiligheid’ moet bij station komen

Dit centrum in Apeldoorn strijdt tegen ellende waar veel Nederlan­ders mee te maken hebben: ‘Veel leed en schade’

Hoe breng je de groeiende plaag van cybercrime, die steeds meer mensen dupeert, een halt toe? Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, dat vandaag officieel de deuren opent, wil in Oost-Nederland met een nieuw en breed front het verschil maken. Dat komt volgens gangmaker en oud-minister Lodewijk Asscher ‘als geroepen’. Wat is het geheime wapen?

10 oktober