Net gerepareerde camper duikt struiken in bij ongeval op A50

Bewoners Oude Zwolseweg in We­num-Wie­sel verliezen rechtszaak tegen bouw twee woningen

Bewoners van de Oude Zwolseweg in Wenum-Wiesel zijn vergeefs naar de Raad van State gestapt tegen twee nieuwe woningen op een hoveniersbedrijf aan de Oude Zwolseweg. De twee buurtbewoners zijn het er niet mee eens dat de gemeente Apeldoorn daarvoor een open en groen weiland wil opofferen terwijl het beleid op dit punt in 2018 juist strenger is gemaakt.

6 juli