Niet sporten na 17 uur? ‘Wie dat beslist, is nooit op een sportpark geweest’

Oudste huis van Apeldoorn (zo goed als) verkocht: 'Hier ligt zoveel historie'

Het oudste huis van Apeldoorn is zo goed als verkocht. De woning uit 1694 was ooit het onderkomen voor smeden van Paleis het Loo. Spannende verhalen zijn er genoeg over te vertellen over het huis aan de Loseweg.

25 november