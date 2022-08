Nieuw driedaags muziekfestival in Apeldoorn: artiesten treden op in circustent op Zwitsalterrein

met video Charles viert 25-jarig bestaan van zijn bekende levenstuin bij Teuge, maar er zijn ook zorgen

Het is niet zomaar een tuin. Het is een levenstuin. Waar je dat aan ziet wanneer je bij Teuge op het Groot Hontschoten loopt? ,,Je ziet het niet’’, zegt eigenaar Charles van de Nieuwegiessen. ,,Het is een gevoel. Een heel rijk gevoel. Als je dromen hebt moet je het doen.’’

24 augustus