Nieuwe pand FuturumShop in Apeldoornse binnenstad ‘opent’ tijdelijk met expositie

Het duurt nog wel even voor de nieuwe fysieke winkel van FuturumShop in het centrum van Apeldoorn opent, maar als je dan toch al een pand hebt, waarom die ruimte dan niet beschikbaar stellen voor een expositie die bij je doelgroep past? Zo dacht eigenaar Harmen van der Meulen in ieder geval wel.

In zijn toekomstige winkel voor wielrenners, mountainbikers, hardlopers, triatleten en outdoor sporters aan de Hoofdstraat 97-99, het voormalige pand van Miss Etam, opent eind volgende week de expositie ‘Unhounded Futures’; een tentoonstelling die in het teken staat van revalidanten met een beperking aan het bewegingsapparaat.

Het bevat werken van onder meer voormalig wielrenner Edo Maas, gitarist/zanger Erik Neimeijer, voormalig shorttracker Monique Velzenboer en voormalig Nederlands marathon- en langebaanschaatser Christijn Groeneveld. ,,Allemaal sportgerelateerd, dus dat past perfect bij onze winkel straks’’, meldt Harmen. ,,Maar los daarvan is dit ook gewoon een ideale locatie ervoor.’’

Onbeperkte mogelijkheden

De expositie is een initiatief van de Maartens Foundation. Zij helpen kinderen, jongeren en volwassenen na een ziekenhuisperiode volop in het leven te staan, doelen te stellen en successen te vieren. Dat is precies wat de expositie moet uitstralen, meldt directeur en ex-profwielrenner Rob Harmeling. ,,Het toont kansen en mogelijkheden: hoe je door een nieuwe weg in te slaan, onbeperkte mogelijkheden creëert. Omdat een beperking nooit mag definiëren wie je bent, wat je kunt of wat je wilt.’’

Quote Ik kom in opstand zodra de maatschap­pij iemand met een beperking niet mee laat doen. Rob Harmeling, Ex-profwielrenner en directeur van de Maartens Foundation

Harmen sluit zich daarbij aan: ,,Kijk bijvoorbeeld naar Edo Maas. Zijn droom als sporter viel in duigen. Nu heeft hij een nieuwe droom gevonden: kunstenaar zijn. Dat laat maar weer zien dat het belangrijk is om altijd te proberen positief vooruit te kijken, hoeveel tegenslagen er soms ook op je pad komen.’’

Je ei kwijt

Rob legt uit: ,,Harmen en ik kenden elkaar en ik was op zoek naar een plek voor de expositie ergens in het midden van het land, zodat het goed te bezoeken is voor iedereen.’’ Als hij begint te vertellen over de expositie raakt hij niet uitgepraat. Het onderwerp raakt hem. ,,Een beperking mag er niet toe doen. Ik kom in opstand zodra de maatschappij iemand met een beperking niet mee laat doen. Dus deze expositie is belangrijk om te laten zien dat zij zijn net als jij en ik.’’

Volledig scherm In het nieuwe pand van Futurumshop komt een expositie in het teken van revalidanten met een beperking aan het bewegingsapparaat. Met werken van onder meer Edo Maas, Erik Neimeijer, Monique Velzeboer en Christijn Groeneveld. © Maarten Sprangh

Kunst is een manier om een revalidatieproces of gevoelens daaromheen in beeld te brengen, legt Rob uit. ,,Je merkt echt dat revalidanten hun ei erin kwijt kunnen. Ik zie ze geregeld zichtbaar veranderen tijdens het maken van een schilderij. Vaak zijn ze in het begin best onzeker, maar gedurende het proces worden ze ineens enthousiast.’’

‘Ik wil, ik kan’

Datzelfde gebeurde bij voormalig wielrenner Hennie Kuiper. ,,Hij wist eerst niet zo goed wat hij moest schilderen, maar toen hij eenmaal bezig was wilde hij zelfs een grotere kwast om mee verder te gaan. Zijn lievelingskleur blauw moest centraal staan, een fiets en er moest een boodschap inzitten, daarom staat er ‘ik wil, ik kan’ op.’’

Edo Maas, die tijdens een wielerwedstrijd werd geraakt door een auto, heeft zelf dus ook helemaal z’n passie gevonden in het schilderen. ,,Van Edo komen er hier een paar hele grote werken te hangen’’, zegt Rob terwijl hij wijst naar de plek rechts voorin het pand. ,,Plus een aantal sculpturen en de kleding die hij zelf maakt. Voor Edo geldt dat hij graag kunst maakt, maar hij wil graag dat mensen zijn kunst mooi vinden, niet dat ze ernaar kijken omdat ze hem zielig vinden. Hij is gewoon nog steeds Edo.’’

De expositie is te zien op zaterdag 7 en zondag 8 mei en ook op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Iedere exposant krijgt een eigen hoekje in het pand. Geïnteresseerden kunnen gewoon binnen lopen. Er worden ook workshops gegeven, er is live-muziek en er worden verhalen verteld door ervaringsdeskundigen. De uitgebreide openingstijden en workshoptijden staan op maartensfoundation.nl/inspiratie/unbounded-futures/.