Nieuwe startpunten wandelroutes Woudhuis, maar ook de Campus wil profiteren

MET VIDEO Arnhemse rijdt meerdere verkeers­bor­den omver in Apeldoorn en veroor­zaakt ravage

Op de Arnhemseweg in Apeldoorn is vrijdagavond een ravage ontstaan nadat een automobiliste twee verkeersborden omver reed op de middengeleider van de weg. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto is total loss verklaard. Eén van de verkeersborden steekt er nog onderuit.

26 november