NK Beach Handball voortijdig afgelast, Voorwaarts krijgt vijfde plek toegewezen

VPRO Tegenlicht bespreekt in Apeldoorn kunstmati­ge intelligen­tie: ‘Welke prijs betalen we daarvoor’

Hoe werkt de AI-gestuurde wereld door op ons leven? Wat zijn de consequenties voor mens en milieu? Wie houdt de ontwikkelingen tegen, als computers nog krachtiger worden en te veel van onze aarde vragen? Deze en andere vragen staan centraal op de VPRO Tegenlicht Meet Up 055 van woensdag 28 juni om 19.30 uur in Restaurant055 van Theater Orpheus in Apeldoorn.