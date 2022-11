No homo’s for me! Bas probeert tekst weg te krijgen, maar dat valt niet mee (en nu is het bijna grappig)

met video Nils-An­ders Gruben (32) weet waarom paaldansen in Apeldoorn steeds populair­der wordt

Een paaldans-show op het podium van Theater Orpheus in zijn eigen Apeldoorn. Vijf jaar geleden had Nils-Anders Gruben (32) er niet van durven dromen. Dit weekend wordt het werkelijkheid. ,,De aandacht voor paaldansen groeit gelukkig, het aantal leerlingen op mijn school neemt toe. Ik wil een kijkje geven in wat we eigenlijk doen. Het hele plaatje. Als kunst-, dans- en circusvorm.’’

9 november