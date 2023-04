Noordhuis Leefstijl geeft herstart aan Apeldoorn Wandel Challenge

Man durft huurhuis niet in na zoektocht vermiste Ercan, nu heeft hij een probleem: ‘Ik ken die gast niet eens’

Hij vreesde voor bloedwraak. Dus meed de man zijn huurwoning in Deventer nadat de politie daar naar sporen van de vermiste Ercan uit Apeldoorn had gezocht. Verhuurder Rentree vindt echter dat hij te lang weg is geweest. En dát kost de Deventenaar en zijn vrouw nu mogelijk hun huis.