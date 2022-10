NS schrapt treinen in Oost-Nederland: ‘De rek is eruit’

Molukse activist Leo Reawaruw (62) overleden

De Molukse activist Leo Reawaruw is vrijdag op 62-jarige leeftijd overleden. De organisatie Maluku4Maluku, waar hij voorzitter van was, heeft dat bekendgemaakt. Reawaruw overleed in een hospice in Harlingen, waar hij sinds vorige maand verbleef. Eerder dit jaar liet hij zich nog flink gelden in Apeldoorn en Epe over de grafrechten van Molukkers.

