Nu nog een verstopte plek midden in Apeldoorn, straks een bijzondere woonlocatie

Nieuwe tegenslag voor Apeldoorn­se statelozen Galina en Igor: ‘We zijn hier kapot van’

De Apeldoornse statelozen Galina en Igor Skrijevski, die al vijftien jaar in grote onzekerheid wachten op duidelijkheid over hun toekomst, moeten nog langer geduld hebben. De Raad van State heeft voorlopig geen tijd voor de behandeling van hun zaak. ,,We zijn hier kapot van.’’