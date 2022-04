Oekraïense Anna voelt zich helemaal thuis in Apeldoorn; ‘Fietsen behoeft nog wat oefening’

Het doet Anna Demshevskaja (40) pijn als ze beelden ziet van wat er gebeurt in haar thuisland Oekraïne. Zeker nu de oorlog ook voelbaar is in haar woonplaats Kryvy Rih. De keerzijde is dat ze zich ontspannen voelt in Apeldoorn. Ze voelt zich zo thuis dat ze zelfs Bart Lauw, die haar begeleidt en helpt met van alles, op een streng dieet heeft gezet.

,,Dat gebeurde al vrij snel’’, lacht Lauw. ,,Ik eet nu drie keer per dag een salade en gegrilde groenten. Daarnaast drink ik heel veel thee en water.’’ En met resultaat want in de maand dat Anna hier nu is, is hij nu 7,1 kilo kwijtgeraakt. ,,Ik ben er echt trots op. Zo helpen we elkaar.’’

Volledig scherm Bart Lauw is inmiddels 7,1 kilo afgevallen dankzij het strenge dieet van de Oekraïense Anna. © Archief/Rob Voss

Dokter

Bart Lauw helpt de Oekraïners met veel praktische zaken. In eerste instantie mochten ze verblijven bij zijn moeder Trineke. Na zo’n twee weken verhuisden ze naar de bed & breakfast van Marco Betman en zijn vrouw Carla. ,,Je moet heel veel regelen, denk bijvoorbeeld aan een huisarts en een tandarts’’, legt Bart uit. ,,Ze waren namelijk op een gegeven moment ziek en dan wil je toch dat iemand ze even checkt. En ze hebben een BSN-nummer gekregen via de gemeente, daarmee mogen ze nu een jaar blijven.’’

De afgelopen maand is er veel gebeurd voor Anna, dochter Liza (12), zoon Nikita (9), moeder Natalia (62), partner Slava (67) en hondje Tosha. Zo werden ze herenigd met hun vrienden; Svetlana, Elena, Alisa (11), Polina (16), Victoria (15) en Marc (8). ,,Ik merkte gelijk dat Liza en Nikita een stuk relaxter werden toen deze vriendjes en vriendinnetjes aankwamen in Apeldoorn’’, vertelt Anna. ,,Ze spreken geen Engels, dus zo kunnen ze toch hun verhaal kwijt aan leeftijdsgenootjes.‘’

Luchtalarm

De kinderen krijgen online onderwijs vanuit Oekraïne. De juf probeert het onderwijs zo normaal mogelijk te laten doorgaan. Maar dat gaat niet altijd goed. Anna: ,,De les begon maandag vijf minuten, eerder zodat er een minuut stilte gehouden kon worden voor alle omgekomen slachtoffers. Dat was net klaar en toen ging het luchtalarm af en werd de les stilgelegd. Iedereen werd verzocht om naar de schuilkelders te gaan. Dat gebeurt regelmatig.’’

Toen maandag 4 april het maandelijkse luchtalarm in Nederland klonk, was dat voor Anna en de kinderen even slikken. Bart had ze al gewaarschuwd en uitgelegd waarom dit zou zijn, maar toch riep het wat angstgevoelens op. Om 12.00 uur deed Anna het raam open. ,,Het klinkt wel anders dan in Oekraïne, maar het is gewoon een instinct dat je er toch een beetje onrustig van wordt.’’

Volledig scherm Anna voelt zich helemaal thuis in Apeldoorn. Zo thuis dat ze Bart Lauw, die hen begeleidt in veel praktische zaken, op een streng dieet heeft gezet. Drie salades op een dag en veel gegrilde groenten. © Kevin Hagens

Nederlands leren

Anna zelf is bezig om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. ,,Ik vind dit heel belangrijk; je kunt niet ergens leven zonder de taal te kennen.’’ Ze doet dit met behulp van een online cursus met daarbij een theorieboek, maar ook speelt ze graag een spel op haar telefoon om Nederlandse woorden te leren. ,,Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Toen ik in het weekend even tijd had, wist ik mezelf tweede op de ranglijst te krijgen’’, meldt ze trots.

Ze zegt dat ze de Nederlandse taal niet heel lastig vindt. ,,Ik vind het makkelijker dan Duits. Maar er zijn wel lange klanken waar ik moeite mee heb, zoals de ‘eu’ en de ‘ee’. Ik ken al woorden als ‘dankjewel’, ‘alsjeblieft’ en verschillende soorten dieren en eten.’’

Behalve van Bart krijgen ze hulp van heel veel Apeldoorners. Zo mag Anna sporten bij Sport Kerschoten, salsadansen bij Esta Manera van Frank Lamberts en krijgt Liza samen met vriendin Alisa tekenles bij Gigant. Daarnaast mag Alisa samen met Victoria dansen bij Tim Koldenhof producties. Anna is blij met al die initiatieven: ,,Ik vind Apeldoorners de liefste mensen die ik ooit heb ontmoet. En dat zeg ik echt niet om aardig te doen.‘’

Volledig scherm De Oekraïense Alisa en Liza (rechts) kregen onlangs hun eerste tekenles bij Gigant in Apeldoorn. © Anna Demshevskaja

Fietsen

Graag zou ze zien dat de kinderen in Apeldoorn naar school gaan, maar Anna vindt het belangrijk dat Liza en Nikita zich dan zelf ook een beetje kunnen redden in het Engels. ,,Daar werken we aan. Ik ben zelf van ons allemaal ook de enige die Engels spreekt.’’ Voor een stukje zelfredzaamheid leren ze nu ook fietsen. Anna: ,,Bart had ons gewaarschuwd dat het verkeer hier best gevaarlijk kon zijn. Ik viel de eerste keer gelijk, omdat ik bang was dat een scooterrijder me van de sokken zou rijden. Maar het fietsen gaat al beter, het behoeft alleen nog wat oefening.’’