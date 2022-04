Omleidingsweg voor A50 staat vol file na ongeval tussen Hoenderloo en Otterlo

UPDATE De Parelhoeve in We­num-Wie­sel denkt aan de toekomst, maar werkt Apeldoorn mee?

Gaat de gemeente Apeldoorn hun plan goedkeuren? Volgens de eigenaren van Parc De Parelhoeve is het slechts een kwestie van tijd. Op de voormalige camping aan de Zwolseweg in Wenum-Wiesel willen zij dertig luxere chalets plaatsen. Toch is het nog niet zover, bleek woensdag tijdens een dwangsomzaak bij de Raad van State.

30 maart