Omleidingsweg voor A50 vol file na ongeval tussen Hoenderloo en Otterlo

Verkeer had bijna een half uur vertraging. De N304, de Apeldoornseweg, is de officiële omleidingsroute voor de A50 die dit weekeinde tussen Apeldoorn en Arnhem gesloten is.

Het lijkt er op dat de drukte op de weg wellicht ook de oorzaak was van het ongeval: dat viel relatief mee. Het gaat om een kop-staart botsing zonder gewonden. Wel kwam een ambulance ter plaatse om de bestuurders na te kijken. Hun auto's moeten door een berger worden opgehaald.

Om te voorkomen dat het te druk wordt in Hoenderloo en op Deelen, is die weg (N804) afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gevolg van het ongeval was zaterdag dat er eigenlijk geen logische rote meer was tussen Apeldoorn en Arnhem.

In noordelijke richting is de snelweg wel open. De file is aan het einde van de middag afgenomen.