Omnizorg tijdelijk naar andere plek in Apeldoorn vanwege ingrijpende verbouwing

VIDEO Waar zijn de volgeprop­te vertrekken gebleven? Dit is het resultaat na vier jaar verbouwen van Paleis Het Loo

De poppen waar Wilhelmina niet mee mocht spelen, de bedkamer waar Mary in de zeventiende eeuw dierbaar bezoek ontving. Een schemerlamp aan een olifantenslurf, gemaakt voor prins Hendrik. In Paleis Het Loo, dat volgende week heropent, is meer dan voorheen te zien wie de mensen waren die hier leefden.

8 april