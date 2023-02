Ondergrondse afvalcontainers in Voorst? Politiek twijfelt: ‘Creëert problemen die er nu niet zijn’

UPDATE Gaslek in oud-restaurant Apeldoorn, weg weer vrij

In een voormalig restaurant in Apeldoorn was vanmiddag sprake van een gaslek. De Deventerstraat waar het pand aan grenst was ruim afgezet. De brandweer heeft het gebouw geventileerd, monteurs van netbeheerder Liander waren aanwezig om het lek te dichten.

28 januari