Ongeval N302 bij Uddel: auto komt tegen lantaarnpaal tot stilstand

Gesteggel rond kerkgebouw in Apeldoorn ligt nu bij de rechter

Mag er in het gebouw van kerkgenootschap De Basis in Apeldoorn ook een willekeurige cursus gehouden worden? Een receptie? Of een uitvaart van iemand die niet bij de kerk was aangesloten? Na jaren gesteggel over die vraag gaat de rechter zich daar nu over uitspreken.

13 juni