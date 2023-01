Ongevallenweg langs Apeldoorns Kanaal gaat op de schop: gevaarlijke bomen gekapt

Dit oer-Apeldoorn­se bedrijf zie je straks als je de stad binnen­rijdt

Wie straks Apeldoorn aan de noordkant binnenrijdt, krijgt meteen een stuk Apeldoornse historie voorgeschoteld. In een nieuw jasje, dat wel. Verffabrikant Royal Talens gaat de karakteristieke hoofdlocatie in de binnenstad verruilen voor een modern complex langs de Oost Veluweweg. En dat is een behoorlijke operatie.

25 januari