Onrust in ziekenhuis Zutphen: verloskunde en spoedeisende hulp dreigen (toch) te verdwijnen

Topdrukte bij Salvage in Apeldoorn door schademel­din­gen: zorgen over ouderen en zonnepane­len

Stichting Salvage in Apeldoorn slaat alarm over verwarde personen en ouderen met beginnende dementie, die onder normale omstandigheden nog zelfstandig kunnen wonen. Als de situatie afwijkt, zoals bij een brand, blijken er niet of nauwelijks alternatieve opvangplekken voor hen te vinden.

2 februari