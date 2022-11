Ook bij 5 graden is er feest op Oranjerotonde na WK-zege (en knalt het vuurwerk ondanks cameratoezicht)

Gratis concert voor mantelzor­gers in Apeldoorn dankzij gift van Monuta Helpt

Stichting Classic Night Concerts heeft vandaag een cheque van 3000 euro ontvangen van Monuta Helpt. Met deze donatie kan de stichting een aantal klassieke concerten organiseren in het gehele land voor mantelzorgers ter ondersteuning en als bedankje. De cheque werd in de Grote Kerk in Apeldoorn uitgereikt door Rianne Lenselink, uitvaartverzorger bij Monuta Apeldoorn.

16:08