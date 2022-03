Ook dit jaar gaat ‘frietkraam’ als mobiel stembureau weer door Apeldoorn

‘Frietkraam’ als mobiel stembureau in Apeldoorn: ‘Dit is een schande’

Dit jaar herhaalt Apeldoorn dat concept, omdat de gemeente tevreden is over de opzet. ,,We doen dit als service naar de bewoners. Zodat zij in alle rust kunnen stemmen, vlak voor hun deur”, zegt gemeentewoordvoerder Roel van Vemde.

‘Frietkraam’

Hoewel de gemeente vorig jaar het mobiele stembureau als oplossing bood voor bewoners van verzorgingshuizen, was niet iedereen er even blij mee. Mede door het slechte weer moesten oudere stemmers letterlijk en figuurlijk door weer en wind om hun stem uit brengen, terwijl ze het stembureau normaal gesproken binnenshuis hadden.

,,In de regen wachten en stemmen in een soort frietkraam. Dit is toch geen stijl?”, zei de in appartementencomplex Berkenhove woonachtige Theo Donker tegen de Stentor. Chris de Weerd, woonachtig in De Oude Enk aan de Vosselmanstraat, kon het wel waarderen. ,,Geweldig dat we op deze manier nog kunnen stemmen.”