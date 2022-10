Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

met video Busje rolt brandend over straat in Apeldoorn en zorgt voor dikke rook en hoge vlammen

Een felle brand in een personenbusje aan de Molenmakershoek in Apeldoorn zorgde vannacht voor metershoge vlammen en veel rookontwikkeling. De politie houdt er rekening mee dat de bus in brand is gestoken.

12 oktober