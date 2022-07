Opeens gaat de stekker eruit bij toprestaurant in Apeldoorn

Conflict op Bussloo: gedoe over kosten betekent einde populaire hardloop­wed­strijd: ‘Ik word tegenge­werkt’

Er gaat na twintig jaar een streep door het populaire hardloopevenement Rondje Bussloo. Reden is een meningsverschil tussen organisator Titus Mulder en terreinbeheerder Leisurelands over de gestegen kosten. Mulder is zelfs zo ontevreden dat hij ook zijn strandpaviljoen bij de plas te koop heeft gezet. ,,Stijlloos dat je zo wordt tegengewerkt.”

9 juli