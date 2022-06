Opgepast: hier kom je binnenkort zomaar militairen tegen

Wie de komende weken op straat een pantservoertuig of een stoet bewapende militairen tegenkomt, hoeft niet te schrikken. Oost-Nederland is de komende maand ‘oorlogsgebied’ voor de Koninklijke Landmacht.

In meerdere gemeenten staan de komende weken grote trainingen op de agenda. Tijdens de training in juli oefenen de militairen het verkennen van routes en objecten. Daarbij maken ze ook gebruik van drones. Deze training speelt zich af in een groot gebied: van de Noordoostpolder tot Brummen en van Nijkerk tot Hardenberg. Hoewel de militairen bewapend zijn, maken ze geen gebruik van (oefen)munitie.

Deeltijd militairen

Een aantal plekken is zelfs meerdere keren het toneel van oefeningen. Zo is in Voorst de komende dagen een eenheid van de Luchtmobiele Brigade aanwezig. Het gaat om reservisten, die zich in deeltijd inzetten voor de krijgsmacht. Zij worden getraind voor optreden in het publieke domein, zoals bewakings- en beveiligingsopdrachten, bijstand tijdens een watersnoodramp of steunverlening tijdens evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse.

Wie in Bussloo, Voorst of Wilp is, loopt tot en met zaterdag kans om militairen tegen te komen, omdat ze oefenen op het uitvoeren van verschillende scenario’s.

Twee trainingen

Berkelland blijkt eveneens een geschikte locatie voor militairen, want ook daar wordt aankomende weken twee keer getraind. De eerste oefening begint op maandag 27 juni en duurt drie dagen. Daaraan doen 45 militairen en zes verschillende voertuigen mee. Als het donker wordt, verplaatst de eenheid zich naar het militaire oefenterrein ’t Groote Veld.

Basisvaardigheden

Het aanleren van basisvaardigheden staat centraal tijdens de oefening in Steenwijkerland volgende week. Militairen verplaatsen zich dan zowel lopend als in pantservoertuigen. De training begint op maandag 27 juni en eindigt op vrijdag 1 juli.