Opnieuw dreigt lange celstraf voor ‘leider van Apeldoornse seksbende’

Het is niet voor het eerst dat Van H. in verband wordt gebracht met seksuele uitbuiting. Sterker nog: twee jaar geleden werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 52 maanden cel voor onder meer mensenhandel. De Apeldoorner dwong tussen 2013 en 2015 kwetsbare vrouwen de prostitutie in. Aangezien hij in cassatie ging, was hij in de zomer van 2020 op vrije voeten. Justitie is ervan overtuigd dat hij toen opnieuw de fout in is gegaan.