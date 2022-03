Al tientallen jaren is het hommeles tussen de gemeente en de wijkbewoners. Op dagen dat het uitpuilt bij Apenheul, de Julianatoren en paleis Het Loo, betalen de omwonenden de tol, was jaar in jaar uit de klacht. De straten in de wijk stroomden vol met auto's van bezoekers en de J.C. Wilslaan werd geregeld afgesloten om als parkeerplaats te kunnen worden gebruikt. Die tijden keren terug, voorziet de wijkvereniging.