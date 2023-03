Oprichter Omdenken Berthold (64): 'Apeldoorn moet je niet omdenken maar omarmen'

indebuurt.nlDe quotes van Omdenken ken je vast al wel. Met kreten als ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk!’ en ‘Zoals verwacht loopt alles anders’ geeft Omdenken je de kans om van een probleem een mogelijkheid te maken. Maar wist je ook al dat de wieg van oprichter Berthold Gunster gewoon in Apeldoorn stond?

De eerste twintig jaar van zijn leven bracht Berthold (64) door in Apeldoorn. Wellicht werd hier dus al de basis voor Omdenken gelegd. Berthold groeide op in de wijk Kerschoten waar hij naar het Comenius (nu Sterrenschool) ging. Daarnaast was hij was fanatiek zwemmer bij de Apeldoornse Zwemclub (AZC is nu Aquapoldro). En op het Gymnasium Apeldoorn ontmoette hij Annemargreet Dwarshuis. Het meisje waar hij inmiddels al 46 jaar mee samen is.

Snoepje op Mercatorplein

“Mijn vroegste jeugdherinnering is van toen ik een jaar of drie was”, vertelt Berthold telefonisch. “Wij woonden aan de Robert Kochstraat, vlakbij het Mercatorplein. Als ik daar met mijn moeder boodschappen deed dan kreeg ik altijd een snoepje. Op een middag had ik wel zin in zo’n snoepje en ben ik op eigen houtje naar de winkel gegaan. Maar eenmaal met een mond vol snoep kon ik de weg naar huis niet meer terugvinden. Ik verdwaald en mijn moeder in paniek, dat maakte wel indruk.”

Volledig scherm Een oud familieportret met Berthold (rechtsvoor), zijn zusje, moeder, opa en tante Mien – Foto: eigen foto

Schedelbasisfractuur

Maar dit avontuur was niet de gebeurtenis die Bertholds jeugd het meest kleurde. Dat was het ongeluk dat hem overkwam op zijn zesde. “Ik ben toen vlak voor mijn school onder een auto gekomen”, vertelt hij. “Ik had een schedelbasisfractuur en lag in coma. Het zag er zelfs naar uit dat ik het niet zou halen.” Vooral voor zijn ouders was dit een angstige tijd. Berthold zelf bleef er vrij rustig onder. Alsof hij ergens wist dat het wel goed zou komen.

Bijna-doodervaring

“Achteraf denk ik dat het komt omdat ik een soort bijna-doodervaring heb gehad”, vertelt hij. “In het ziekenhuis in Zwolle lag ik op een kamer met een meneer die het niet ging halen. Ik weet nog dat ik verbaasd was dat de mensen om mij heen hierover zo in paniek waren. Ik wist allang dat hij dood ging. En dat was toch niet zo erg? Ik denk dat mijn hele leven door deze ervaring een soort lichtere grondtoon heeft gekregen. Wellicht is hier ook de kiem geplant voor Omdenken. Ons treft immers allemaal rampen of problemen. Dat kan je niet veranderen. Je moet accepteren dat het leven niet maakbaar is. En vooral kijken naar wat je er wel mee kan.”

Quote Accepteer dat het leven niet maakbaar is en kijk vooral naar wat je wel kan Berthold Gunster – oprichter Omdenken

Hard werken loont

Wonderlijk genoeg houdt Berthold niks over aan het ongeluk. Hij groeit op, gaat naar school, voetbalt in zijn buurtje en wordt lid bij zwemvereniging AZC. “Ik was heel fanatiek”, herinnert Berthold zich. “Op mijn negende ging ik elke morgen naar het Sportfondsenbad om te trainen.” Als tienjarig jongetje wordt Berthold bij de Kringkampioenschappen Twente-IJsselstreek eerste op de 50 meter rugslag en later derde van heel Nederland. “Dat was een enorm kick”, weet hij nog. “Ik leerde hiervan dat hard werken loont en dat is mij de rest van mijn leven bijgebleven.”

Volledig scherm Berthold Gunster wordt als tienjarige eerste op de 50 meter rugslag bij de Kringkampioenschappen Twente-IJsselstreek – Foto: eigen foto

Grabbelton op de markt

In zijn pubertijd groeit Berthold wat minder hard dan zijn leeftijdsgenoten. In zijn nieuwe leeftijdscategorie komt hij met zwemmen minder goed mee waarna hij overstapt op waterpolo. En naast het zwemmen steken in die periode natuurlijk ook andere interesses de kop op. “Ik hielp mee op de markt waar mijn ouders met kleinvak (alles voor handwerk) stonden. En zelf stond ik er met een grabbelton”, vertelt hij. Berthold zit op het Gymnasium waar hij als ‘kind uit een arbeidersfamilie’ in die tijd wellicht een beetje buiten de boot valt. “Veel kinderen uit mijn klas kwamen uit gegoede families. Ik was anders maar ik hoorde er wel bij”, vertelt hij. “Na schooltijd en in tussenuren gingen we altijd naar Café Het Oude Huis aan de Deventerstraat. Dat was onze vaste plek en het puilde er altijd uit.”

Volledig scherm Klassenfoto klas 1 Gymnasium Apeldoorn 1971-1972. Berthold rechts midden met geruit shirt. Zijn huidige vrouw Annemargreet – met het blonde haar – staat schuin rechts achter hem – Foto: eigen foto

Annemargreet is een blijvertje

In de eerste klas kwam Berthold al bij Annemargreet in de klas. “Ik vond haar toen gewoon leuk”, herinnert hij zich. “Pas in de vijfde klas kregen we verkering.” Maar waar in de studententijd Apeldoorn werd verruild voor Utrecht en van de docentenopleiding werd geswitcht naar de Akademie voor Expressie bleef Annamargreet zijn meisje. Inmiddels is het beste uit Apeldoorn alweer 46 jaar onderdeel van zijn leven. Niet alleen zijn ze getrouwd en delen ze een gezin maar ook in het werkende leven vormen ze een team. “Omdenken is dan ook een echt familiebedrijf”, vertelt Berthold. “Ook onze drie zoons hebben op hun eigen manier inbreng in de producties.”

Avontuur van de grote stad

Op bezoek in Apeldoorn zijn ze nog regelmatig. Voor familie of een optreden in Theater Orpheus. Maar helemaal terug naar Apeldoorn zit niet in de planning. “Ik wil dingen meemaken dus voor mij lonkt nog steeds het avontuur van de grote stad”, zegt Berthold. “Apeldoorn heeft meer een rustig dorps karakter. En dat moet je niet willen Omdenken! Dat moet je juist omarmen.”

