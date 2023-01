Orpheus biedt goedkope tickets aan tijdens theaterweekend

Tien jaar na de val van AGOVV: ‘Boodschap in spelersho­me heel vreemde gewaarwor­ding’

Het is zondag op de kop af tien jaar geleden dat de rechter in Zutphen eerstedivisionist AGOVV Apeldoorn na tien jaar profvoetbal failliet verklaarde. Betrokkenen blikken terug. ,,We hadden een fantastisch team.’’

