Orpheus en Zuid doet Samen brengen theater naar buurthuis in Apeldoorn Zuid

Zuid doet Samen en Theater Orpheus gaan samen theatervoorstellingen programmeren voor jong en oud in buurthuis Ons Honk in Apeldoorn Zuid. Hiermee brengen ze het theater naar de wijk. Op dinsdag 14 maart is de eerste voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar: Hé koe, waar ga jij naartoe?

Buurtcoöperatie Zuid doet Samen nam het initiatief voor de samenwerking om in te kunnen spelen op de behoefte aan cultuur onder bewoners van Zuid. Orpheus omarmde het idee. ,,Theater Orpheus wil dat theater toegankelijk is voor iedereen en daarom past deze samenwerking zo mooi in onze Theater van de Stad visie’’, zegt Mirjam Barendregt, directeur van Orpheus.

Hé koe, waar ga jij naartoe? is een voorstelling voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Joes. Het boek is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van koe Leonarda 12, die tijdens de watersnoodramp van juli 2021 in Limburg 100 kilometer door de Maas zwom.

De voorstelling is op dinsdag 14 maart om 15.30 uur te zien in buurthuis Ons Honk, Sperwerlaan 18 in Apeldoorn Zuid. Kaarten kosten 2,50 euro en zijn verkrijgbaar via orpheus.nl.