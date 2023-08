Oud-profvoetballer Nalbantoglu en familie maken zich grote zorgen om vermiste Samed. ‘We vrezen het ergste’

Drie wereldti­tels in één week voor paralym­piër Tristan Bangma uit Apeldoorn: ‘Besef moet nog komen’

Drie wereldtitels. In één week. Paralympiër Tristan Bangma (25) uit Apeldoorn won veel prijzen in zijn carrière, maar zette op het allereerste Super-WK in Glasgow ‘een unieke prestatie’ neer. Tijd om daarvan te genieten is er nauwelijks, met een EK voor de deur. ,,Ik moet nog boodschappen doen.”