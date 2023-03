Oude dennen in Apeldoorn zijn niet aan eind van hun Latijn: kapvergunning terecht afgewezen

Mini Oranje Museum verhuist in zijn geheel van Deventer naar Apeldoorn: ‘Naam hebben we al: Bij het Loo’

Het mini-oranjemuseum van Ben van Someren uit Deventer gaat in zijn geheel naar Apeldoorn. Een echtpaar wil de hele collectie gebruiken voor een eigen museumpje. Het echtpaar woont vlak bij paleis het Loo en gaat de zolder van hun eigen woning ombouwen tot een tentoonstellingsruimte. Ook is het de bedoeling dat de collectie op reis gaat als tijdelijke tentoonstelling in bijvoorbeeld verzorgingshuizen.