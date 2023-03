Oude handgranaat bij flat in Apeldoorn stond ‘niet op scherp’

Zó snel foto delen van overleden Sylvia (45) blijkt zeer ongebruike­lijk: ‘Zou de politie vaker moeten doen’

Het is een unicum in Nederland. De politie gaf vrijdag amper een dag na haar vondst een foto vrij van een dode vrouw in Apeldoorn, om haar identiteit te achterhalen. Met succes. Zeer ongebruikelijk dat dit zo snel gebeurt, stellen deskundigen. ,,Maar de politie zou dit veel vaker moeten doen. Hoe eerder je weet wie het slachtoffer is, hoe sneller je informatie achterhaalt’’, zegt rechtspsycholoog Robert Horselenberg.