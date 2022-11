Overlast en onveiligheid in Apeldoorn neemt af, maar heibel blijft: ‘Neerwaartse trends wil je niet’

met video Apeldoor­ner (21) opgepakt in onderzoek naar vermiste Ercan Özturk

Een 21-jarige Apeldoorner is aangehouden in het onderzoek naar de ruim anderhalf jaar vermiste Ercan Özturk. Volgens de politie is de man die in zijn woning werd gearresteerd ‘mogelijk betrokken’ bij deze zaak.

14 november