Papercutting, de zwem4daagse en een stress release walk: 5 x doordeweekse uittips in Apeldoorn

Buitenkij­ken bij Agnieszka en Paul: 'In onze tuin ben ik zo blij als een kind in een ballenbak'

De van origine Poolse Agnieszka Rudnicka (49) had in haar Poolse stadje, op zo’n honderd kilometer van Warschau, alleen een balkon. Maar ze bleef dromen over een eigen tuin. Toen ze acht jaar geleden voor haar liefde Paul van Duren (65) naar Apeldoorn kwam is deze droom uitgekomen. Iedere dag geniet ze van de geuren en kleuren en de klussen die gedaan moeten worden om alles in de tuin netjes te houden.