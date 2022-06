Directeur Matthijs de Haan is ‘opgelucht’ nu er eindelijk duidelijkheid is voor de luchthaven. Zijn collega Simon Woerlee van het Nationaal Paracentrum zit er anders in. Hij is teleurgesteld over de uitkomst. ,,Wij zijn het kind van de rekening geworden.’’ Ook het Platform Vlieghinder Teuge (PVT) baalt. ,,Dit is een zoethoudertje’’, zegt voorzitter Geert Boreel.