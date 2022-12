Pas later vandaag besluit over doorgaan vuurwerkshows in Apeldoorn en Uddel

Inbrekers slaan op kerstavond toe bij Rode Kruis in Loenen: gestolen busjes snel achtergela­ten

Luiers en toiletspullen, maar ook AED’s en EHBO-tassen: inbrekers hebben op kerstavond hun slag geslagen in het magazijn van het Rode Kruis in Loenen. De hulporganisatie heeft aangifte gedaan. Er is nog niemand aangehouden, van de dader of daders ontbreekt ieder spoor.

29 december