Patrick (48) ziet auto in Apeldoornse vijver rijden en schiet te hulp: ‘Blij dat ik het heb gedaan’

met video Apeldoorn­se buurtbewo­ners alert na inbraak in hun straat: vluchtauto met containers vastgezet

Het was een spannende avond, in de Van Baerstraat in Zuidbroek. Terwijl normaal weinig gebeurt in de spiksplinternieuwe Apeldoornse straat, heeft de politie daar dinsdagavond twee mannen aangehouden die inbraken in nog in aanbouw zijnde woningen. Met dank aan omwonenden.

10 augustus