Paul en Gerda willen dat homofiele jongeren hand in hand door Apeldoorn kunnen: ‘Doe je dat nu dan word je nagestaard’

Arje voelt zich thuis op vm­bo-school in Apeldoorn: ‘We gaan lekker rammen, lekker drummen!’

,,Lekker rammen, lekker drummen!” De 13-jarige Arje Meijer uit Ugchelen tovert een grote glimlach op zijn gezicht. Hij heeft superveel zin in de muziekles. Want ja, drummen, dát is zijn ding. Hij voelt zich op zijn plek hier in Apeldoorn, op UGO verkennend vmbo. Sinds de zomervakantie gaat de enthousiaste jongen, die het syndroom van Williams heeft, hier één dag in de week naar toe.

30 november