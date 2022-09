Pionier Hans verlaat Sterrenschool Apeldoorn en geeft voortaan les in bierbrouwen

met video Brian beleeft de oorlog in de voetsporen van zijn opa: ‘Nu wil ik Apeldoorn ook aan mijn kinderen laten zien’

Het is al de achtste keer dat Brian Budden vanuit het Canadese Mississauga naar Nederland komt. Iedere keer is de bevrijding de verbindende factor. Gisteren was Budden op Paleis Het Loo met zo'n negentig landgenoten. In dertien dagen lopen ze door Nederland in de voetsporen van hun (groot)vaders. ,,Onvoorstelbaar hoe hartelijk we hier nog steeds worden ontvangen.’’

15 september