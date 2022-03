Plaagstootje uitgedeeld aan Apeldoorners door partij uit Deventer: ‘Ook Zwolle is ter sprake gekomen...’

Fietser naar het ziekenhuis na aanrijding woonwijk Apeldoorn

Bij een aanrijding tussen twee fietsers op de Albert Cuyplaan in Apeldoorn is maandagmiddag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van de botsing is onduidelijk.

28 februari