Plannen voor twee nieuwe klompenpaden in Woudhuis in Apeldoorn. Eentje is er speciaal voor kinderen

Voor bewoners en geïnteresseerden, die mee willen helpen met de ontwikkeling van de paden en/of kennis hebben over educatie, is er op maandag 23 januari een startavond in Het Woldhuis 11 in Apeldoorn. Stichting Landschapsbeheer Gelderland licht op deze avond het project toe. De routes worden ontwikkeld onder begeleiding van SLG. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Aanmelden is mogelijk via de website van SLG.